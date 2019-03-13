وزير ألماني: نقترب أكثر من أي وقت مضى لبريكست من دون اتفاق

نقلت قناة "العربية" عن وزير ألماني قوله انه " نقترب أكثر من أي وقت مضى لبريكست من دون اتفاق".

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض اتفاقا معدلا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر ان وزير البيئة البريطاني مايكل غوف كان قد أعلن أن "التصويت على بريكست سيتم اليوم في البرلمان".

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت "التوصل لضمانات ملزمة قانونيا من الاتحاد الاوروبي لتمرير اتّفاق بريكست في البرلمان البريطاني وتجنب انسحاب فوضوي للندن من التكتل".