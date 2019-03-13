مادورو يتهم البنتاجون بالوقوف وراء انقطاع الكهرباء في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ): قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ضالعة في انقطاع الكهرباء في بلاده. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مادورو قوله إن الحكومة الفنزويلية "استطاعت هزيمة مخطط تخريب الكهرباء".

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