حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، رفض الاتحاد الأوروبي لاتفاق "ماي" المعدل للخروج، ودعوة جيريمي كوربين لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، وإغلاق أوروبي لأجوائها أمام طائرة بوينج "ماكس 737".

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