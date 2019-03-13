"ماونتن فيو" تطلق برنامج "استلم و قسط" لوحدات جاهزة في 10 مشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أطلقت شركة "ماونتن فيو" برنامجًا جديدًا للتقسيط على 7 سنوات، خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد اليوم في "ماونتن فيو كلوب هاوس" بحضور عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن.

وشهد المؤتمر مناقشة لعدد من إنجازات الشركة على مدار الـ 13 عامًا الماضية التي نجحت فيهم الشركة في تطوير 13 مشروعًا في 4 مناطق رئيسية على مستوى الجمهورية ومنها القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي والسخنة، وسلمت الشركة أكثر من 4800 وحدة.

Advertisements

وقال عمرو سليمان: "نفخر باطلاقنا هذا البرنامج الذي سيمكن مزيد من العملاء من التمتع بالوحدات التي تطرحها ماونتن فيو، حيث إن هذا النظام الجديد يتيح الفرصة للاستلام الفوري لوحدات جاهز للإعاشة بتقسيط على 7 سنوات، وهو ما يدل على مدى جدية مشروعاتنا وجاهزيتها بجميع المرافق والخدمات التي تجعلها مكانًا مناسبًا للسكن الفوري".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن الشركة حريصة على تقديم مشروعات تناسب حاجة السوق العقاري المصري، كما أكد أن طرح مثل هذه البرامج من شأنها أن تساهم في التشجيع على الاستثمار في العقارات المصرية وسط تزايد الطلب على شراء العقارات من الوحدات المطروحة للبيع.