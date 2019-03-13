7 دول جديدة تنضم لقائمة الدول التي تحظر طائرات بوينج 737 ماكس

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم العالم (د ب أ)

انضمت 7 دول جديدة لقائمة الدول التي حظرت تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس بعد حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأول الأحد وأسفر عن مقتل 157 شخصا على متنها.

وقالت مجموعة ايسلند اير للطيران ومقرها أيسلندا الثلاثاء أن علقت مؤقتا تشغيل طائراتها الثلاث من طراز بوينج 737 ماكس 8 .

وأعلنت سلطات الطيران المدني العمانية اليوم تعليق عمليات جميع طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى جميع مطارات البلاد إلى حين إشعار آخر.

فى الوقت ذاته أعلنت سلطات سلامة الطيران المدني الأسترالية تعليق عمليات جميع طائرات بوينج 737 ماكس من وإلى جميع مطارات البلاد.

وفى سنغافورة علقت شركة سيلك اير السنغافورية ، والتي تقوم طائراتها برحلات إلى استراليا، مؤقتا تشغيل جميع طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس.

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ومن ناحية أخرى قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية الثلاثاء إن شركة إيسترجيت الكورية الجنوبية تطوعت بتعليق تشغيل طائرتيها من طراز بوينج 737 ماكس 8.

ومن ناحيتها قالت شركة الخطوط الجوية البرازيلية " جى أو إل " في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين إنها سوف تعلق مؤقتا تشغيل طائراتها السبع من طراز بوينج 737 ماكس 8 إعتبارا من الساعة الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

وراجعت هيئة تنظيم الطيران الهندية التعليمات التى كانت قد أصدرتها فى وقت سابق حول إمكانية الاستمرار فى استخدام الطائرة بوينج 737 ماكس 8 لتعدل من تعليماتها الأولى في وقت متأخر من الثلاثاء ولتفرض حظرا على تشغيل هذا الطراز من الطائرات بموجب الالتزام باللوائح الصارمة الخاصة بسلامة الطيران .

وقال المدير العام لسلطات الطيران المدني الهندية إنه سيتم تجميد تشغيل هذا الطراز من الطائرات لحين اتخاذ التعديلات الضرورية والالتزام بإجراءات السلامة لضمان آمان تشغيلها.

وكان عدد من الدول قد حظرت في أوقات سابقة طائرات 737 ماكس حيث منعت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تحليق جميع طائرات بوينج 737 ماكس 8 فوق أوروبا كما قامت بيطانيا بالقيام بنفس الإجراء.

وعلقت كل من الصين وأستراليا وإثيوبيا وإندونيسيا وجزر كايمان والنرويج وجنوب إفريقيا وتركيا والمكسيك والارجنتين تشغيل طائرات شركاتها من هذا الطراز.