الجزائر / إرهابي تائب يقتل أمّ أبنائه السبعة بالرصاص في جيجل

تعرضت إمرأة في العقد الرابع من العمر للقتل على يد زوجها أول أمس الأحد، في ولاية جيجل الجزائرية، والضحية هي أم لسبعة أولاد، أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 16 سنة وأصغرهم صبي دون الخامسة من العمر يـدرس في القسم التحضيري.

وحسب صحيفة " الشروق" الجزائرية اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2019، فإن المتهم البالغ من العمر 46 سنة، كان ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة التي نشطت في جبال جيجل ومكث هناك قرابة عقد كامل، وقد إستفاد من قانون المصالحة الوطنية ونزل من الجبال منذ حوالي سبع سنوات.

ويوم الجريمة بعد عودته من صلاة العصر، وجه لزوجته بعد شجار وملاسنات حادة، طلقتين ناريتين بواسطة بندقية صيد على مستوى العنق أمام أنظار الأبناء المصدومين، أين لفظت أنفاسها الأخيرة على عين المكان، ليلوذ بالفرار نحو منطقة شتيت بالجهة الجنوبية لبلدية تاكسنة المعروفة بأنها منطقة جبلية وغابية في نفس الوقت، وأعادت نفس المصادر المحلية سبب جريمة القتل إلى خلافات عائلية بين الضحية والمتهم منذ سنوات عديدة، وهو الذي عانى من مشاكل نفسية عويصة، حيث كان أحيانا يطلب منها العودة معه إلى معاقل الجماعات الإرهابية في الجبال لكنها كانت ترفض وتذهب إلى ذويها لعدة أيام، وأخرى يطالبها بأن لا تطلب منه الإنفاق على أبنائهما السبعة، لينشب بينهما شجار عنيف أدى إلى حدوث الجريمة التي هزت المنطقة، فضلا عن حديث مصادر من المنطقة عن معاناة المتهم خاصة في الآونة الأخيرة من نوبات عصبية، بالإضافة إلى الفقر والأوضاع المادية الصعبة بما أن المتهم عاطل عن العمل ولا يشتغل إلا نادرا في التجارة الفوضوية

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هذا وقد نقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تاكسنة كما تم نقل إبنتها الكبرى في حالة صعبة إلى المستشفى، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية والبحث جار عن المتهم. كما ووريت زوال الإثنين الضحية إلى مثواها الأخير.