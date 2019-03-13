مثل أكثر من 25 رجل أعمال ومدير دائرة جمارك ووزير سابق للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي والرشوة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية في واحدة من أكبر قضايا الفساد في المملكة منذ سنوات.
وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي عوني مطيع و28 من المتعاونين معه تهربوا من سداد 539 مليون دينار (760
ومن بين الاتهامات التي يواجهها المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المشددة تعريض الأمن والمجتمع للخطر وتهديد الموارد الاقتصادية للبلاد.
وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين قد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لا تقل عن 15 عاما. ولم يقر المتهمون بالذنب.
وقال الادعاء إن مطيع نفذ استثمارات في مصانع بملايين الدولارات داخل المنطقة الحرة في البلاد وقدم رشا لمسؤولين لتهريب سجائر مقلدة تحمل علامات تجارية دولية وإغراق السوق بها.
ووفقا لخبراء في القطاع، فإن إيرادات الدولة من الضريبة المفروضة على السجائر، والبالغة 70 بالمئة، تتجاوز 1.7 مليار دولار سنويا.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة رجال أعمال ومسؤولين في أكبر قضايا الفساد في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.