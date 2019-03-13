رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية يقدم تعازية في ضحايا طائرة إثيوبيا

أعرب ناصر کنعاني رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة عن تعازيه لأسر ضحايا كارثة سقوط الطائرة الإثيوبية وقال "أتقدم وزملائي بمكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليم رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الأليموأسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته". كما أعرب عن حزنه لوجود ثلاثة من الباحثين الدؤوبين في المراكز البحثية لوزارة الزراعة المصرية الذين فقدوا أرواحهم خلال تأديتهم لواجبهم العلمي والإنساني.

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