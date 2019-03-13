الولايات المتحدة تعتزم تقليص نفقاتها العسكرية بأوروبا في 2020

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تعتزم الولايات المتحدة تقليص نفقاتها العسكرية في أوروبا في العام المقبل.

وأفاد تقرير موجز نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء، بأن المشروع الأولي لميزانية 2020 ينص على أن النفقات العسكرية في أوروبا ستبلغ في العام المقبل 5.9 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في العام الحالي.

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من جانبها، أعربت ممثلة للوزارة عن رفضها اعتبار التقليص، تراجعاً للدور الأمريكي في إجراءات الأمن بحلف شمال الأطلسي ناتو، وأشارت نائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون المالية في البنتاغون الين مكاسكر، في مؤتمر صحافي، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بأنها لا تزال ملتزمة بالحلف العسكري.

وأضافت، أن الاستثمارات "الكبرى" للولايات المتحدة في أوروبا في العام الماضي، ترجع في جزء منها لـ "مباردة الردع الأوروبية"، وهو برنامج كانت الولايات المتحدة عززت فيه وجودها العسكري في أوروبا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد مراراً أعضاء في الناتو بينها ألمانيا بدعوى التفاوت في توزيع الأعباء داخل الحلف.