“الدون” يقود يوفنتوس للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عبر فريق يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بثلاثة أهداف لواحد، أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم ” تورينو.

وتمكن رونالدو من تسجيل “الهاتريك” في أمسية “التشامبيونز ليغ” لصالح فريق يوفنتوس، (د27 ود48) وهدفا ثالثا من ركلة جزاء (د86).

وعاش يوفنتوس وأتلتيكو مدريد أسبوعاً على إيقاع الضغوطات، بسبب تصريحات لاعبي ومدربي الفريقين، خصوصاً وأن فريق العاصمة مدريد قد أنهى لقاء ذهاب دور الـ 16 من المسابقة الأروبية، قبل أن يتمكن يوفنتوس من تحقيق “ريمونتادا” تاريخية على أرضه وأمام جماهيره.