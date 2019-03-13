دوري الأبطال: مانشستر سيتي يقسو على شالكه ويتأهل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه شالكه الألماني بسبعة أهداف نظيفة، ضمن مرحلة إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو (هدفان)، ليروي سانيه، رحيم سترلينغ، برناردو سيلفا، فيل فودين وغابرييل جيسوس.

وبهذا الفوز، ضمن الفريق السماوي بطاقة تأهله للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مجريات المباراة:

كعادته بدأ مانشستر سيتي المباراة بسيطرة واسعة، وكانت أول فرصة خطيرة له في الدقيقة 13، عندما مرر كايل ووكر كرة بينية أنيقة إلى الجناح سترلينغ الذي أرسلها بدوره داخل منطقة الست ياردات إلى أغويرو، لكن الأخير ضل طريق المرمى من مسافة قصيرة.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على الأحداث، واستقرت رأسية أغويرو الضعيفة في أحضان الحارس فاهرمان بالدقيقة 30، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد إعاقة برناردو سيلفا داخل المنطقة، ونجح أغويرو في تنفيذ الركلة على طريقة "بانينكا" مهديًا التقدم لفريقه في الدقيقة 35.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى أضاف أغويرو الهدف الثاني عندما قابل تمريرة مميزة من سترلينغ ليسدد رغم مضايقة الدفاع له في بين أقدام الحارس.

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ثم جاء الدور على ساني ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 42، عندما قابل تمريرة من أولكسندر زينتشينكو ليتخطى ويستون ماكيني ويسدد في الشباك هدفه الـ14 في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر سترلينغ فرصة خطيرة إثر تبادل ناجح للكرة مع دانيلو الذي وضع زميله أمام المرمى لكن فاهرمان أنقذ الموقف.

وأضاع ساني فرصة سهلة في الدقيقة 51 عندما تلقى تمريرة مميزة من غوندوغان، لكنه سدد بجانب القائم البعيد، ثم عاد وعوض بصناعته الهدف الرابع الذي جاء من توقيع سترلينغ بلمسة واحدة متقنة في الدقيقة 56.

وبعدها دخل الإنجليزي الشاب فيل فودين مكان دافيد سيلفا، والبرازيلي غابريال جيسوس مكان أغويرو.

وعاد ساني ليقوم بدور صانع الأهداف، وهذه المرة استفاد البرتغالي سيلفا من تمريرة متقنة للاعب شالكه السابق ليسدد كرة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 71، معلنًا الهدف الخامس لأصحاب الأرض.

ثم مرر الألماني كرة أنيقة إلى فودين الذي راوغ فاهرمان، قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية مسجلًا الهدف السادس لفريقه والأول له على المستوى القاري في الدقيقة 78.

وتصدى فاهرمان لانفراد من فودين في الدقيقة 80، لكنه لم يستطع منع السيتيزنز من تسجيل الهدف السابع الذي جاء عن طريق جيسوس، الذي أطلق تسديدة مرت من تحت يد الحارس إلى داخل الشباك في الدقيقة 84.