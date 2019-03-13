أبناء اللد يحقق فوزا هاما بمنافسته على البقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد فوزا هاما على بيتار تل أبيب الرملة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الممتازة.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف ذاتي عن طريق أحد لاعبي الفريق الخصم في الدقيقة 24.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أضاف اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الثاني لأبناء اللد من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 59 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء أخرى للفريق اللداوي والتي ترجمها اللاعب حسن أبو زايد إلى هدف ثالث لأبناء اللد، وفي الدقيقة 77 جاء هدف بيتار تل أبيب الرملة الوحيد.
وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 29 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل نتسيرت عيليت يوم الاثنين المقبل.
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