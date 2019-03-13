شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي مصر يندد بإغلاق الاحتلال لـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

أدان مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، بشدة إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع أبواب المسجد الأقصى، أمس، وما أعقبه من قيام قوات الاحتلال الخاصة باقتحام مسجد قبة الصخرة والاعتداء على رئيس حراس المسجد الأقصى، وعدد من العاملين في المسجد، واعتقال 4 فلسطينيين بينهم سيدات.

واستنكر "علام" في بيان أصدره أمس، الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله مما أدى لتزايد التوتّر في المسجد، إضافة إلى سلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وقرار قوات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وحذر مفتي مصر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتحرك والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.