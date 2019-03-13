شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي مصر يندد بإغلاق الاحتلال لـ«الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل
واستنكر "علام" في بيان أصدره أمس، الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله مما أدى لتزايد التوتّر في المسجد، إضافة إلى سلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وقرار قوات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة.
وحذر مفتي مصر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية للتحرك والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.
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