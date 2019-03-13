شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: نرغب في حل الخلافات مع الهند سلمياً والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رغبة بلاده في حل الخلافات العالقة مع الهند سلمياً عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا. وأضاف خلال لقاءه، أمس، في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف الذي يزور باكستان حالياً أن باكستان دولة محبة للسلام، وترغب في بناء علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة لها، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع جارتها الهند حول كافة القضايا العالقة.



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