النشرة: الجيش السوري يشن غارات جوية على مواقع المسلحين بريف إدلب الجنوبي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري يشن غارات جوية على مواقع المسلحين في قرى سكيك والخوين والصالحية وبلدات خان السبل ومعرة حرمة والتمانعة بريف إدلب الجنوبي وفي اطراف تلمنس بادلب، كما استهدف محاور تحركهم بالمدفعية الثقيلة في مدينة مورك بريف حماه الشمالي وقرى جسر بيت الراس والحويز والحويجة غرب حماة وذلك ردا على خرقهم المستمر لاتفاق وقف التصعيد".

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