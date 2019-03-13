الخارجية الفرنسية تأسف لنتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"بريكست"

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها لـ"نتيجة تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"، مؤكدةً "أنها لن تقبل بتمديد موعد بريكست من دون استراتيجية بديلة وصادقة من بريطانيا".

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