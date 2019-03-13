بطيش: الدولة ملتزمة بالقرارات بشأن مكافحة التهريب وكل المرافئ مضبوطة

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أنّ "الدولة ملتزمة بالقرارات بشأن مكافحة التهريب وتطبيق القوانين"، مبيّنًا أنّ "المرافئ كلّها مضبوطة". وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "هناك تنسيقًا مع المديرية العامة للجمارك لمكافحة التهريب، والأخيرة تعمل بهذا الاتجاه".

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