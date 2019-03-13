اجتماع استثنائي للمجلس البلدي ببريتال بحث آخر المستجدات الامنية

عقد المجلس البلدي في بريتال وعلماء الدين إجتماعا إسثنائيا في مسجد الامام علي، للوقوف على آخر المستجدات حول المسألة الأمنية الراهنة في البلدة، ورأوا في بيان صدر عن المجتمعين أن "بلدة بريتال التي قدمت الشهداء ولم تبخل يوما، لا يليق بها أن يشوه صورتها بعض الخارجين عن القانون"

وأكدوا "الإجراءات الأمنية في البلدة، وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء، وليس وفق الأحكام العرفية" .

وجرى الاتفاق على "عقد لقاءات شهرية من أجل البحث وعلاج المشاكل العالقة في البلدة، وتشكيل لجنة لدراسة وإحتواء بعض الأفعال التي من شأنها أن توهن صورة بلدة بريتال الحقيقية، بهدف إزالة الصورة النمطية الظالمة بحق شهداء وشرفاء وعلماء الدين ومثقفي البلدة".