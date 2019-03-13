ميقاتي: نحن على تفاهم ثابت مع الحريري لمصلحة طرابلس

ثمن النائب نجيب ميقاتي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اللقاء الذي تم اليوم في دارة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وجمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق اشرف ريفي في حضور الوزير السابق رشيد درباس"، مؤكداً "اننا على تفاهم ثابت مع الحريري لمصلحة طرابلس ومنفتحون على التعاون مع كل القيادات اللبنانية وفق الثوابت الوطنية الجامعة".

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