عدوان: التوظيفات في مؤسسة المياه في الجنوب تحصل بطريقة زبائنية

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، إلى أن التوظيفات في مؤسسة المياه في الجنوب تحصل بطريقة زبائنية.

وكشف عدوان عن معلومات حول توظيف رئيس بلدية في الجنوب وابنه في مصلحة المياه، معتبرًا ذلك مخالفة للقانون.