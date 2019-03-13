صور| رئيس جامعة أسوان: محافظات الصعيد قادرة على تحقيق التنمية الشاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن محافظات جنوب الصعيد قادرة علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بسواعد أبناءها وذلك في ظل الكم الهائل من الموارد والإمكانيات والثروات التي تتمتع بها هذه المحافظات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى الدور الهام للجامعات في تطوير عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي هامش مشاركته في المؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحت بعنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد" والذي يقام بالأقصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري.

وأضاف الدكتور"غلاب" أن جامعة أسوان هي إحدى الجامعات الرئيسية لقطاع جنوب الصعيد، و"بيت خبرة" لمحافظة أسوان التي تعد بوابة مصر للقارة الأفريقية.