فيديو| "القومي للمرأة" يواصل "طرق الأبواب" ضمن "100 مليون صحة بالوادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: أعلنت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، نادية عزمي ويصا، عن استمرار فعاليات احتفالية المرأة المصرية "أصل الحكاية" في قرى ومراكز المحافظة بالمدارس والقطاعات الخدمية والجمعيات الأهلية والزيارات المنزلية واللقاءات الميدانية. وأكدت "نادية"، أن الفرع نفذ حملتي "طرق الأبواب" ولأني رجل وبرامج التوعية المجتمعية التي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الحملة الرئاسية "100 مليون صحة". وكان فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، بدأ يوم 2 مارس 2019 تنفيذ مبادرات "أصل الحكاية"، "لأني رجل" و"طرق الأبواب" لخدمة المجتمع المحلي وربات البيوت من أجل التوعية بالقضايا العامة.

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