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بالسبعة..رفاق حمزة منديل يسقطون بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي

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وكالات 0 تبليغ

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عبر مانشستر سيتي المهمة وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة لكرة القدم، بفوزه الكاسح على شالكه 7-0 مساء الثلاثاء على ملعب “الإتحاد”، في إياب ثمن النهائي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو (35 من ركلة جزاء و38) وليروي ساني (42) ورحيم سترلينج (56) وبرناردو سيلفا (71) وفيل فودين (78) وجابريال جيسوس (84).

وكان لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن، قد انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-2.

وأجرى مانشستر سيتي 3 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على واتفورد 3-1 مساء السبت ضمن الجولة الثلاثين من الممتاز، فشارك ليروي ساني على حساب رياض محرز، وخاض البرازيلي دانيلو المباراة في عمق الدفاع لتعويض غياب المصاب فنسان كومباني والموقوف نيكولاس أوتامندي، كما لعب الألماني إلكاي جوندوجان في خط الوسط مكان الموقوف الآخر فرناندينيو.

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