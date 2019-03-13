بالسبعة..رفاق حمزة منديل يسقطون بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي

عبر مانشستر سيتي المهمة وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكاسح على شالكه 7-0 مساء الثلاثاء على ملعب “الإتحاد”، في إياب ثمن النهائي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو (35 من ركلة جزاء و38) وليروي ساني (42) ورحيم سترلينج (56) وبرناردو سيلفا (71) وفيل فودين (78) وجابريال جيسوس (84).

وكان لقاء الذهاب في جيلسينكيرشن، قد انتهى بفوز مانشستر سيتي 3-2.

وأجرى مانشستر سيتي 3 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على واتفورد 3-1 مساء السبت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، فشارك ليروي ساني على حساب رياض محرز، وخاض البرازيلي دانيلو المباراة في عمق الدفاع لتعويض غياب المصاب فنسان كومباني والموقوف نيكولاس أوتامندي، كما لعب الألماني إلكاي جوندوجان في خط الوسط مكان الموقوف الآخر فرناندينيو.