الأزمي يترأس لجنة للـPJD لبلورة تصور الحزب للإصلاح الضريبي

خلال اجتماعها العادي، مساء أمس الاثنين، اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القيادي في الحزب، ورئيس مجلسه الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، ليترأس لجنة، ستعكف على إعداد تصور للحزب بشأن الإصلاح الضريبي.

وقال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، إن تصور الحزب، سيكون موضوع تواصل مع الوزارة الوصية للإسهام في الورش المهم.

وأوضح المتحدث نفسه لموقع حزبه أن تقديم تصور الحزب للإصلاح الضريبي، سيكون تفاعلا منه، وإسهاما، في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي.

Advertisements

وبخصوص العمل البرلماني، قررت الأمانة العامة أن يعقد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب لقاء مطولا، بعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية المقبلة، حيث سينكب الفريق على اختيار مقترحات ممثليه في أجهزة مجلس النواب، التي ستُرفع إلى الأمانة العامة من أجل المصادقة.

وعلى المستوى التنظيمي، أوضح العمراني أن الأمانة العامة للحزب توقفت عند وقائع الجمع العام الثالث لمحاميي العدالة والتنمية، حيث سجّلت نجاح المؤتمر بعد إقرار تعديلات على القانون الأساسي لجمعية “محامون من أجل العدالة”.

ويرى العمراني أن الجمع العام لـ”محامون من أجل العدالة، “يفتح آفاقا، باعتبار أن قيادة الحزب ينبغي أن تشتغل مع المكتب الجديد، خلال المرحلة المقبلة، لكي تنهض الجمعية بالوظائف المنوطة بها في إطار الترافع، والتواصل، والانفتاح، والإسهام الحقوقي في البلد”.