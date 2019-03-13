للشهر الثاني توالياً..المغربي النصيري أحسن لاعب بليغانيس

للشهر الثاني توالياً، تم اختيار الدولي المغربي يوسف النصيري، أحسن لاعب في فريقه ليغانيس، وفق مع أعلن عن النادي عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء.

وتفوق لاعب الأسود بالتصويت على أبرز زملاءه في صفوف ليغانيس للمرة الثانية تواليا، بعد أن تم اختياره أفضل لاعب أيضا خلال شهر يناير المنصرم.

وتوج هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، مجهودات خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، بإستدعائه للمباراتين المقبلتين للأسود، أمام كل من مالاوي، برسم الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات كأس الأمم الإفريقية “مصر 2019″، ثم اللقاء الودي للمجموعة أمام المنتخب الأرجنتيني، يوم 26 مارس المقبل، بملعب طنجة الكبير.

تجدر الإشارة، إلى أن يوسف النصيري، كان أيضا ضمن القائمة النهائية للأسود بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، الأخير، وسجل في المباراة الختامية للمغرب أمام إسبانيا، بدور المجموعات.