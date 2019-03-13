بعد سطوع نجمه بأوروبا..الموهبة المغربية مستور يطرق باب “العطالة”

شبح العطالة عاد مجدداً ليلاحق الدولي المغربي الشاب هاشم مستور، بعد إعلان نادي لاميا، المنتمي إلى الدوري اليوناني الممتاز، إنهاء ارتباطه باللاعب، قبل حوالي شهرين فقط على نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأكد النادي اليوناني، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء ارتباطه بالدولي المغربي الشاب، بعقد يمتد لثلاث مواسم رياضية، في صفقة انتقال حرة، قربت الموهبة المغربية من العودة للميادين، بعد فترات غياب متقطعة عن الرسمية.

وتوترت علاقة اللاعب بالفترة الأخيرة مع إدارة نادي لاميا اليوناني، التي هددفته برفع دعوة قضائية، ضده بسبب غيابه غير المبرر لأسابيع عن التداريب، منذ العطلة الشتوية الأخيرة التي حظي به جميع اللاعبون.

صحيفة “football365 “، كانت قد كشفت أن النادي سلك جميع الطرق الودية من أجل عودة مستور إلى تداريب المجموعة، إلا أنه فضل “الهروب” وعدم الاستجابة لمحاولات المسؤولين، بالالتحاق بالتجمع الإعدادي للشطر الثاني من الموسم، ولا الحصص التدريبية بملعب لاميا.

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وأضاف المصدر ذاته، أن النادي لم يجد أي حل إلا التوجه للقضاء، خصوصاً وأن اللاعب مرتبط بعقد احترافي مع المجموعة، إلى غاية سنة 2021، ولم يقدم أي تفسيرات أو مبررات عن هروبه المفاجئ، الذي وضع النادي في مأزق، خصوصاً وأن يعد ضمن الترسانة البشرية الأساسية للاميا.

في المقابل راسل النادي الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، من أجل توضيح وضعية اللاعب الذي لم يعد له أثر، والتأكيد على مطالبته بتعويضات بسبب الضرر الذي تسبب له لاعب الأسود، قبل أن يتم إعلان الانفصال عنه.

وكان هاشم مستور، قد التحق بصفوف الفريق اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تجربته داخل صفوف اسي ميلان، وإعارات سابقة رفقة مالقا وزفوله الهولندي.