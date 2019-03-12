بريطانيا: مصرع متسلّقيْن بانهيار ثلجيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار ثلجيّ على أعلى جبل في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وفق ما قالت الشرطة الأسكتلندية، وأوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.
وأضافت الشرطة أنه بالإضافة إلى المتسلقين اللذين لقيا حتفهما، فقد أصيب اثنان آخران.
وقالت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية، إن مجموعة من المتسلقين كانوا على قمة جبل بن نيفيس عندما وقع انهيار ثلجي قبل الظهيرة بقليل.
وأوضحت أن مروحية لخفر السواحل ومتطوعين للإنقاذ الجبلي مستمرون في عملية بحث وإنقاذ.
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