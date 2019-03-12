السودان وإثيوبيا يوقعان بروتوكولا لنشر قوات مشتركة على الحدود

وقع السودان وإثيوبيا بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون من أجل نشر قوات مشتركة على الحدود لضبطها ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة.



ووقع عن الجانب السوداني رئيس الأركان المشتركة كمال عبدالمعروف الماحي وعن الجانب الإثيوبي الجنرال سعارا ميوكنن يامارا رئيس أركان الجيش الفدرالي.

وأعلن رئيس أركان الجيش السوداني، بحسب بيان لوزارة الدفاع السودانية، أن خبراء البلدين سيجتمعون في مدينة القضارف شرقي البلاد بعد أسبوعين لإعداد تفاصيل نشر القوات الحدودية التي ستكون في مواقعها المحددة قبل حلول الخريف ومن ثم تفعيل البروتوكول المشترك.

وقال المعروف "سنمضي خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الإفريقية وبين دول الجوار".



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وأضاف "وقعنا هذا البروتوكول لنشر قوات من الطرفين كعمل مشترك واستهدينا فيه بتجربتنا مع الجارة تشاد وأن السودان ظل يقدم مبادرات إقليمية من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة التي تعج بالصراعات".

وأشار إلى أن زيارة رئيس أركان الجيش الفدرالي الإثيوبي للسودان تأتي في سياق الزيارات الدورية بين البلدين.

ونبَّه إلى اتفاقيات وبروتوكولات وقعت بين جيشي البلدين، حيث وضعت آليات للتعاون العسكري وآليات للاجتماعات على مستوى الوزراء ورؤساء الأركان والخبراء والفرق المتعاملة الحدودية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أكد خلال استقباله رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الثلاثاء، حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع إثيوبيا في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم، ودعا إلى الإسراع في نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على حدود البلدين.

وعبَّر خلال اللقاء عن تعازيه لرئيس الأركان والشعب الإثيوبي في ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية.