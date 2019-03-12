اليوم الجديد
واشنطن (د ب أ)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حنينه لتكنولوجيا طائرات الجيل السابق، قائلاً: "غالبًا ما تكون قديمة وأبسط من ذلك بكثير".
جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الهيئات الرقابية حول العالم بتعليق استخدام طائرات بوينج 737 ماكس 8، وذلك في أعقاب إعلان بريطانيا تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات التي أصبحت مثار جدل واسع عقب سقوط الطائرة الأثيوبية قبل بضعة أيام و وفاة جميع من كانوا على متنها.
وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشاد فيها أيضا بالطيارين...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوط الطائرة الإثيوبية.. ترامب: "لا أريد آينشتاين أن يقود طائرتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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