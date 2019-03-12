جبق: طلبت التزود بعقود التوظيف في وزارة الصحة وأحقق بها

أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق، "أنّه طلب تزويده بعقود التوظيف في وزارة الصحة العامة، وهو يحقّق بها".

وبيّن في تصريح تلفزيوني، أنّه "تمّ التعاقد مع عدد من المراقبين عامي 2012 و2014، وأنّ ثلاثة أطباء مراقبين فقط تمّ توظيفهم عام 2018 بسبب الحاجة إليهم".