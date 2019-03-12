النشرة: توقيف أفراد عصابة السطو المسلح على الصيدلية في بقسطا

أفاد مراسل النشرة في صيدا ان التحقيقات السريعة التي قامت بها القوى الأمنية بالتعاون مع شرطة بلدية بقسطا أثمرت عن كشف هوية أفراد عصابة السطو المسلح على صيدلية في بلدة بقسطا شمال شرق مدينة صيدا.
وعلم انه تم توقيف ثلاثة أشخاص ويجري البحث عن شخص رابع له علاقة بهذه السرقة.
من جهته أشاد رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر بجهود القوى الأمنية وأثنى على سرعة كشف هوية افراد العصابة وتوقيفهم، مؤكداً ان التعاون الدائم بين البلدية والمواطنين والقوى الأمنية يساهم بشكل كبير في إرساء الأمن وكشف هوية اي مجرم.
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