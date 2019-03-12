أكد وزير السياحة أفيديس كيدانيان أننا "لمسنا بدأ وجود أعداد كبيرة من السياح الخليجيين ابتداءا من شهر شباط وشهدنا أرقاما كبيرة خاصة في مراكز التزلج وبدأنا نشعر بأن هناك نفس لبدء عودة السياح الخليجيين إلى لبنان".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننيا في جو بأن هناك زيارة لوفد أمني إماراتي سيزور لبنان للكشف عن الإجراءات الأمنية في المطار ونحن نأمل برفع الحظر الإماراتي عن السفر إلى لبنان"، متمنيا أن تعود أمجاد سنة 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر كيدانيان: بدأنا نشعر بأن هناك نفس لبدء عودة السياح الخليجيين إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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