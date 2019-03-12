افيوني: الإمارات العربية كانت و لا تزال وستبقى خير سند للبنان

أشار وزير الدولة لشوؤن تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "سررت بزيارة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي. الإمارات العربية الشقيقة كانت ولا تزال و ستبقى خير سند للبنان و لكل اللبنانيين ونموذجا في النجاح والابداع والتسامح يفتخر به كل عربي".

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