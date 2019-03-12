الرياشي عن مصالحة الحريري وريفي: مصالحة مبروكة والى صفحات جديدة على بياض

علق الوزير السابق ملحم الرياشي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي، قائلا: "مصالحة مبروكة والى صفحات جديدة على بياض، سلام للأصدقاء".

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