سفير سوريا: زيارة بعض الوزراء اللبنانيين لسوريا مصلحة لبنانية قبل أن تكون سورية

اعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن "العنوان المرفوع في مؤتمر بروكسل غير المستهدف أي بمعنى انه إذا كنتم جادين في معالجة ملف النازحين فيجب دراسة الامر دراسة مسؤولة ولتقدم المساعدات إلى السوريين ليشجعون على العودة إلى سوريا والقوى التي تدعي بانها هي مع السوريين واللاجئين و مع تقديم المساعدات فلتشجع الدولة على وقف رعاية المسلحين ووقف الحصار الاقتصادي على الشعب السوري واللاجئ السوري وحتى المساعدات الصغيرة ستساعد السوريين".

وفي حديث تلفزيوني، أكد علي أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وزيارة الوزراء الاخرين مصلحة لبنانية قبل أن تكون سورية والمكابرة الغير واقعية وصلت إلى حد يجب أن يعاد النظر فيها من قبل المسوؤولين من أجل مواقفهم والخطاب الذي تحتاجه الدولة اللبناني"، مشيراً إلى أن "من يكابرون بالعلاقة مع سوريا سيضظرون إلى الخروج عن المكابرة".