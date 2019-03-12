العثور على قنبلة يدوية في بلدة القصر شمال قضاء الهرمل

افادت معلومات صحفية بأنه تم العثور على قنبلة يدوية قرب منزل الشيخ (ع. ه ) في بلدة القصر شمال قضاء الهرمل، وحضرت القوى الامنية ضربت طوقا في مكان وجود القنيلة، ريثما وصل الخبير العسكري الذي عمل على تفجيرها في مكانها. وتولى مخفر القصر التحقيق بالحادث.

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