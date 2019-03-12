أمين عام "أوبك": اعتماد قانون أميركا المحتمل ضد المنظمة لا يلبي مصالحها

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، أنّ "احتمال اعتماد قانون الولايات المتحدة الأميركية ضدّ "أوبك"، لا يلبّي مصالح أميركا نفسها".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنا نتابع هذه العملية باهتمام في الكونغرس الأميركي، ولدى القانون المزيد والمزيد من المؤيّدين"، موضحًا أنّ "التنظيم على مستوى التشريعات الوطنية، بالنسبة للصناعة العالمية، ضار".

وكان قد ارتفع في الولايات المتحدة، عدد مؤيّدي اعتماد قانون يسمح بمقاضاة "أوبك" بموجب تشريع مكافحة الاحتكار الأمريكي لتنظيم أسعار النفط العالمية.

يُذكر أنّ دول "أوبك" توصذلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميًّا، بينما اتّفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميًّا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.