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حمد العطية: دول الحصار تريد احتلال قطر للسيطرة على أكبر حقل للغاز فيها

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أشار وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية إلى أن الدول التي فرضت حصارًا على بلاده أرادت حل مشكلة الغاز لديها من خلال غزو قطر والسيطرة على أكبر حقل غاز فيها.

وأوضح حمد العطية في حديث صحافي أن "أسباب الحصار والرغبة في احتلال قطر، لا علاقة لها بالإرهاب، والعالم وأجهزته، من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، يعلمون تمام العلم أن قطر ليس لها أي علاقة بالإرهاب".

ولفت الوزير السابق إلى أن دول الحصار "حاولت تمرير هذه المؤامرة لإقناع العالم والحصول على ضوء أخضر"، مؤكدًا أن "احتلال أكبر حقل غاز في العالم، وهو الموجود في قطر، يكفي الدول التي تحاصر قطر لمدة 200 سنة ويوفر لها مئات ملايين الدولارات يوميًا، وسيوفر الغاز لكل من ومصر والبحرين عبر مد أنابيب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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