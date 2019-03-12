آلاف الطلاب تظاهروا في الجزائر رافضين صيغة إعلان بوتفليقة العدول عن الترشح

تظاهر آلاف الطلاب في وسط العاصمة الجزائرية وفي مدن أخرى، رافضين صيغة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح، معتبرين ذلك "تمديدًا لحكمه".
وردّد الطلاب شعارًا واحدًا "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة الّتي تراجع عنها بوتفليقة، لتحّل محلّها لافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تمّ شطبه، دلالة على رفض تمديد الولاية الرابعة، كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".
وفي تظاهرتهم الثالثة لهذا الأسبوع، حمل أغلبية الطلاب الأعلام الجزائرية أو توشحوا بها وهم يسيرون عبر شارع ديدوش مراد، وكان عدد منهم يصيح "بركات بركات من نظام العصابات"، وبركات باللهجة الجزائرية تعني "كفى".
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