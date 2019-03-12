الرئيس الكوبي يتهم واشنطن بقطع الكهرباء في فنزويلا

لفت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية، هي وراء انقطاعات التيار الكهربائي التي تشهدها فنزويلا خلال الآونة الأخيرة"، واصفا إياها بـ"أعمال تخريبية". وأوضح كانيل أن "انقطاعات التيار الكهربائي في فنزويلا هي أعمال تخريبية، تقف وراءها أميركا"، مشيراً إلى أن "خطاب الولايات المتحدة حول المساعدات الإنسانية مثيرة للسخرية"، لافتاً إلى أن "الشعب الفنزويلي محروم من أحد أهم الاحتياجات الأساسية بسبب أميركا". وأكد كانيل أن "كوبا تدين التخريب الإرهابي للكهرباء في فنزويلا".

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