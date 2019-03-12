ترامب: الطائرات المدنية الحالية أصبحت معقدة بصورة كبيرة جدا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "الطائرات المدنية الحالية أصبحت معقدة بصورة كبيرة جدا"، مشيراً إلى "أنني لا أريد ألبرت إينشتاين ليقود تلك الطائرات، بل أريد طيارا محترفا يمكنه التحكم بسهولة وسرعة في الطائرة".

وأوضح أنه "أصبح بإمكان الطائرات أن تطير دون طيارين بفضل التكنولوجيا الحديثة، التي أراها في العديد من الطائرات، مع سعي دائم لاتخاذ خطوات أخرى غير ضرورية، في ذات الوقت الذي تكون فيه الطائرات القديمة الأكثر بساطة في قيادتها هي الأفضل بصورة كبيرة".

واعتبر ترامب أن "التعقيدات الكبيرة، التي أصبحت تميز الطائرات الحالية تمثل مصدرا للخطر، خاصة أن الطيار يكون في بعض الأحيان بحاجة إلى اتخاذ قرارات في لمح البصر، مشيراً إلى أنه "رغم التكلفة الكبيرة، التي تمتلكها الطائرات المدنية إلا أن العائد من ورائها مازال قليل جدا".