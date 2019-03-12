سانا: العثور على ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بمدينة السخنة السورية

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "الجهات المختصة، وخلال متابعتها عمليات تمشيط وتأمين ريف حمص الشرقي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، وفي إطار التحضير لعودة الأهالي إلى منازلهم، عثرت على عشرات الألغام والعبوات الناسفة في مدينة السخنة، تركها المسلحون وراءهم قبل اندحارهم عن المدينة أمام ضربات الجيش السوري".

ولفتت إلى أنّ "عناصر الهندسة تعمل على تفكيك تلك الألغام وإبطال مفعولها وتفجيرها، بهدف تأمين كامل المنطقة من مخلفات المسلحين".