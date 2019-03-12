ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "الجهات المختصة، وخلال متابعتها عمليات تمشيط وتأمين ريف حمص الشرقي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، وفي إطار التحضير لعودة الأهالي إلى منازلهم، عثرت على عشرات الألغام والعبوات الناسفة في مدينة السخنة، تركها المسلحون وراءهم قبل اندحارهم عن المدينة أمام ضربات الجيش السوري".
ولفتت إلى أنّ "عناصر الهندسة تعمل على تفكيك تلك الألغام وإبطال مفعولها وتفجيرها، بهدف تأمين كامل المنطقة من مخلفات المسلحين".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: العثور على ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بمدينة السخنة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.