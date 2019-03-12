مسؤول روسي: موسكو ستزيد من أمان وسائط النقل العامة على أراضيها

أعلن رئيس دائرة الإشراف الفني والتقني على وسائط النقل في روسيا، سيرغي تشيبورين أن "الهيئات المسؤولة عن النقل العام في روسيا تستعد لإدخال تعديلات غير مسبوقة على بعض وسائط النقل في البلاد لجعلها أكثر أمانا"، موضحاً أن "أحزمة الأمان الموجودة في مقاعد حافلات النقل العام مهمة جدا لحماية الركاب، لكنها وحدها لا تكفي ولزيادة نسبة الأمان في تلك المركبات، يجب أن تصبح المقاعد أكثر متانة ومثبتة بشكل أقوى مما هي عليه حاليا، كما ينبغي تزويد جميع الحافلات بالوسادات الهوائية لتفادي الآثار الكارثية في حال وقوع الحوادث، ولضمان سلامة السكان في روسيا".
وأكد تشيبورين أن "مشروع تزويد الحافلات بوسادات هوائية كان قد طرح سابقا في هيئة المعايير وتقييم الجودة في روسيا "روس ستاندارت" وتمت الموافقة عليه، ومن المخطط أن يبدأ العمل به من بداية 2020".
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