الخارجية السورية تنفي علمها بملابسات اعتقال صحفي أردني بسوريا

نفت وزارة الخارجية السورية "علمها بملابسات اعتقال صحفي أردني في سوريا"، مشيرةً إلى أن "القائم بالأعمال الأردني في سوريا التقى بمدير الدائرة القنصلية في الخارجية السورية، وطلب منه رسميا بيان أسباب اعتقال الغرايبة، ومعرفة مكان وظروف اعتقاله".

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