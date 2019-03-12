سلطات الإمارات أسفت لقرار الاتحاد الأوروبي: حريصون على الشفافية بالمجالات الضريبية

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "دولة الإمارات أعربت عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكّدةً أنّ هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الّذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث إلى تلبية المتطلّبات كافّة الخاصة بهذا الشأن".
ولفتت إلى أنّ "الإمارات أوضحت أنّ استمرارًا لنهجها الراسخ في ذلك، هي تؤكّد حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتّبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي".
وركّزت الوكالة على أنّ "تأكيدًا على إيفائها بالتزاماتها، قامت الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصّل يتضمّن سلسلة الإجراءات الّتي يتمّ تنفيذها، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية".
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