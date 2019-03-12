مسؤول أميركي: حروب المستقبل ستختلف جذريا عن النزاعات التي خضناها سابقا

اعتبر القائم بأعمال النائب الأول لوزير الدفاع الأميركي، ديفيد نوركويست أن "حروب المستقبل التي قد تخوضها الولايات المتحدة ستختلف بشكل جذري عن النزاعات المسلحة التي شاركت فيها سابقا"، مشددا على "ضرورة استعداد البلاد لذلك، مشيراً إلى أنه "أكدت استراتيجية الدفاع القومي بوضوح ضرورة أن نكون مستعدين، من أجل الحفاظ على السلم، لنزاع مسلح مع خصوم أنداد، وأن الحروب في المستقبل ستجري ليس فقط جوا أو برا أو بحرا، وإنما كذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني مما سيزيد دراماتيكيا عقدة تنفيذ العمليات القتالية".
وشدد على أن "الميزانية الراهنة تعكس هذا التحدي من خلال توحيد كل جوانب استراتيجية الدفاع القومي التي تم وضعها على مدار السنتين الماضيتين".
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