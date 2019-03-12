رئاسة تونس: السبسي يتابع قضية "الجهاز السري" المزعم إنشاؤه لتنفيذ اغتيالات

أعلنت الرئاسة التونسية أنّ "الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يتابع قضية "الجهاز السري" الّذي زعمت هيئة دفاع محلية أنّ حركة "النهضة" أنشأته لـ"تنفيذ اغتيالات".

ونقل بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عن إحدى أعضاء الوفد الممثل للنواب، ريم محجوب، إشارتها إلى أنّ "اللقاء مثّل مناسبة لإطلاع السبسي، بصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي، على حيثيات الشكوى المرفوعة".

وأوضحت محجوب أنّه "جرى أيضًا إطلاع السبسي على مستجدات القضية الأصلية، وما حفّ بها من بطء في الإجراءات، وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" (وهما سياسيَين يساريين اغتيلا في 2013).