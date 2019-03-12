قرقاش: تصريحات نتانياهو بغضية وتوفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها" بغيضة، كونها توفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون. والطريق إلى السلام يقوضه بشكل أكبر هذا النهج المشين".

وكان نتانياهو قد أكد أن "إسرائيل الدولة الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي".