الأمم المتحدة تحذر من الوضع الخطير بمخيم الهول في سوريا

حذرت الأمم المتحدة من "الوضع الإنساني الخطير في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، الذي يؤوي مدنيين جلبهم حزب "العمال الكردستاني" قسرا"، مشيرةً إلى أن "الوضع صعب لدرجة كارثية".
ولفتت إلى ان "وضع المخيم كارثي للغاية بالنسبة إلى قاطنيه البالغ عددهم 65 ألف شخص"، مشيرةً إلى أنهم يواصلون العمل مع هيئات أخرى، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين داخله".
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