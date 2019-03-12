محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحص 99456 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 12 مارس2019 ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 238% من المستهدف تحقيقه منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى مساء أمس الاثنين، الذي شهد فحص 7771 مواطنا.
وأضافت وكيل الوزارة، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل.
وتابعت "مشرف" أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقًا في مركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.
الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بالوادي الجديد، أعلنت عن فحص 91685 مواطنًا حتي مساء الاثنين 11مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "صحة الوادي الجديد": فحص 99 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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